JAKARTA - Wall Street berakhir lebih melemah pada perdagangan Rabu (28/12/2022) waktu setempat, dengan Nasdaq mencapai penutupan terendah tahun 2022. Hal itu karena investor bergulat dengan data ekonomi yang beragam, meningkatnya kasus Covid-19 di China, dan ketegangan geopolitik menuju tahun 2023.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 365,85 poin atau 1,1% menjadi 32.875,71; S&P 500 (.SPX) kehilangan 46,03 poin, atau 1,20%, pada 3.783,22; dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 139,94 poin, atau 1,35%, menjadi 10.213,29.

Nasdaq Composite (.IXIC) berakhir di 10.213,288, terendah sejak bear market dimulai pada November 2021 setelah indeks mencapai rekor tertinggi. Terakhir kali Nasdaq berakhir lebih rendah adalah pada Juli 2020. Penutupan terendah sebelumnya untuk 2022 adalah 10.321,388 pada 14 Oktober.

"Tidak ada reli Santa tahun ini. The Grinch muncul Desember ini untuk investor," kata Greg Bassuk, kepala eksekutif di AXS Investments di Port Chester, New York.

Bulan Desember biasanya merupakan bulan yang kuat untuk ekuitas, dengan reli di minggu setelah Natal. Menurut data Truist Advisory Services, indeks S&P 500 (.SPX) hanya membukukan 18 Desember dengan kerugian sejak 1950.

"Biasanya Reli Sinterklas dipicu oleh harapan faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pasar," kata Bassuk.

"Data ekonomi yang negatif dan beragam, kekhawatiran yang lebih besar seputar kemunculan kembali Covid-19 dan ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung dan semua itu juga menerjemahkan kebijakan Fed, semuanya menghambat kemunculan Sinterklas pada akhir tahun ini," katanya.

Semua 11 indeks sektor S&P 500 (.SPX) jatuh pada hari Rabu. Saham energi (.SPNY) adalah pecundang terbesar, turun lebih dari 2,2% karena kekhawatiran atas permintaan di China membebani harga minyak.

Investor telah menilai langkah China untuk membuka kembali ekonominya yang terpukul COVID karena infeksi melonjak.

"Dengan kombinasi kasus yang meningkat saat ini dengan pembukaan pembatasan China, kami melihat investor khawatir bahwa konsekuensinya akan menyebar ke berbagai industri dan sektor seperti yang terjadi pada periode COVID sebelumnya," kata Bassuk.

Benchmark S&P 500 (.SPX) turun 20% year-to-date, berada di jalur kerugian tahunan terbesar sejak krisis keuangan tahun 2008. Kekalahan lebih parah terjadi pada Nasdaq Composite (.IXIC) yang padat teknologi, yang ditutup pada level terendah sejak Juli 2020.

Sementara data baru-baru ini menunjukkan pelonggaran tekanan inflasi telah mendukung harapan kenaikan suku bunga yang lebih kecil oleh Federal Reserve, pasar tenaga kerja yang ketat dan ekonomi Amerika yang tangguh telah memicu kekhawatiran bahwa suku bunga bisa tetap lebih tinggi lebih lama.

Pasar sekarang memperkirakan peluang 69% dari kenaikan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan Februari bank sentral AS dan melihat suku bunga memuncak pada 4,94% pada paruh pertama tahun depan.

Saham Tesla Inc (TSLA.O) naik 3,3% dalam perdagangan berombak, sehari setelah mencapai level terendah dalam lebih dari dua tahun. Saham turun hampir 69% untuk tahun ini.

Southwest Airlines Co (LUV.N) turun 5,2% sehari setelah maskapai tersebut mendapat kecaman dari pemerintah AS karena membatalkan ribuan penerbangan.

Saham Apple Inc (AAPL.O), Alphabet Inc (GOOGL.O) dan Amazon.com Inc (AMZN.O) turun antara 1,5% dan 3,1% karena imbal hasil Treasury AS 10 tahun pulih dari penurunan singkat menjadi naik sepertiga sesi langsung.

Masalah yang menurun melebihi jumlah yang maju di NYSE dengan rasio 3,77 banding 1; di Nasdaq, rasio 1,97 banding 1 disukai yang menurun.

S&P 500 membukukan tujuh tertinggi baru dalam 52 minggu dan tujuh terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 75 tertinggi baru dan 421 terendah baru.

Volume di bursa AS adalah 8,59 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,3 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.