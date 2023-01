JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite masih berada di bawah pasar atau keekonomian

Diketahui hingga saat ini BBM RON 90 belum mengalami penurunan atau masih seharga Rp10.000 per liter.

Meskipun naik menjadi Rp10.000 per liter dari harga awal Rp7.650 per liter sejak September 2022 lalu, Erick mengatakan pemerintah masih menambah anggaran sebesar Rp1.100 per liter untuk harga Pertalite

"Catatan penting juga, BBM yang dibantu pemerintah seperti Pertalite, itu yang harganya dunianya masih tinggi, harga jual kita Rp10.000 (per liter), itu masih dibantu pemerintah Rp1.100 (per liter)," ungkap Erick, Selasa, 2 Januari 2023 lalu.

Menurutnya, langkah pemerintah mensubsidi BBM jenis Pertalite untuk membantu masyarakat.

"Jadi luar biasa pemerintah ini membantu masyarakat, karena kenapa? Pemerintah peduli daripada membantu masyarakat," kata dia. Baca selengkapnya: Harga Pertalite Masih Disubsidi Rp1.100 per Liter