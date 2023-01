JAKARTA โ€“ Toko ritel milik salah satu keluarga terkaya di dunia yakni Walmart menaikkan gaji pegawainya. Walmart menaikkan gaji minimum pegawai toko menjadi USD14 per jam.

Juru Bicara Walmart Anne Hatfield mengatakan, mulai awal Maret, pegawai akan menerima gaji USD14 hingga USD19 per jam. Saat ini gaji pegawai Walmart sebesar USD12 hingga USD18 per jam.

Dengan kebijakan ini, upah per jam rata-rata pengecer di AS diharapkan lebih dari USD17,5 per jam.

CEO Walmart AS John Furner mengatakan rata-rata upah meningkat menjadi USD17 per jam.

โ€œSekitar 340.000 karyawan toko akan mendapat kenaikan gaji,โ€ kata Hatfield dilansir dari CNBC Internasional, Rabu (25/1/2023).

Artinya, 21% dari 1,6 juta karyawan Walmart akan mengalami kenaikan gaji.

Raksasa ritel Walmart menaikkan gaji di tengah badai PHK. Perusahaan teknologi raksasa, perusahaan media hingga perbankan melakukan PHK ribuan karyawan.

Sejauh ini, sebagian besar perusahaan ritel menghindari pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya, mereka terus bergulat dengan pasar tenaga kerja yang ketat. Ritel, dibandingkan dengan industri lain, cenderung memiliki peluang yang lebih tinggi. Dalam memo karyawan Walmart, Furner mengatakan kenaikan upah akan menjadi bagian dari kenaikan tahunan banyak karyawan. Beberapa dari kenaikan gaji itu juga akan diberikan kepada karyawan toko yang bekerja di beberapa bagian negara di mana pasar tenaga kerja lebih kompetitif, kata perusahaan itu.