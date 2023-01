JAKARTA – Simak tiga tips menghadapi Unusual Market Activity atau UMA dari MotionTrade. MNC Sekuritas membagikan tips bagi investor dalam menghadapi UMA.

Dalam investasi saham, salah satu pengumuman yang disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah aktivitas pasar saham yang tidak biasa alias UMA. Istilah ini menggambarkan aktivitas perdagangan atau pergerakan harga suatu efek yang tidak biasa pada kurun waktu tertentu yang menurut penilaian Bursa dapat berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Ketika saham masuk dalam daftar UMA, biasanya akan ada peringatan. Namun, pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran dibidang pasar modal. Jika suatu saat saham yang Anda miliki masuk dalam daftar UMA, maka tidak perlu panik. Hal ini bukan berarti Anda harus melepas saham yang Anda miliki. MotionTrade telah merangkum 3 tips yang bisa Anda lakukan, seperti:

1. Cermati Kinerja Perusahaan

Setelah emiten tersebut mengeluarkan konfirmasi, Anda dapat melanjutkan dengan melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Jika perusahaan terbuka memberikan konfirmasi dan memberikan kejelasan mengenai apa yang terjadi, ke depannya besar kemungkinan saham akan keluar dari daftar UMA. Namun, apabila perusahaan tersebut tidak memberikan keterangan apapun atau menutup informasi, alangkah baiknya Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi di emiten tersebut.

2. . Terapkan Trading Plan

Anda perlu menganalisis atau menerapkan trading plan dengan memilih rencana entry exit pada level yang tepat. Maksudnya adalah tidak hanya melakukan exit secara profit namun juga secara kerugian (loss) sehingga terhindar dari kerugian yang lebih besar.

Pada Aplikasi Motiontrade, Anda dapat mengetahui pemberitahuan mengenai UMA atas saham pada menu “Announcement”. Pastikan sebelum melakukan transaksi saham, Anda mengecek pengumuman UMA sehingga Anda tidak salah dalam mengambil keputusan membeli atau menjual saham.

3. Perhatikan Konfirmasi dari Perusahaan

Saham yang masuk dalam daftar UMA akan membuat perusahaan mengeluarkan konfirmasi (statement). Anda perlu memperhatikan dengan baik konfirmasi dari perusahaan tersebut. Biasanya pihak BEI juga akan meminta konfirmasi pada perusahaan terkait dengan masuknya saham mereka dalam UMA. Jika tidak ada kemungkinan terjadi pelanggaran, Anda dapat tetap mempertahankan (hold) saham milik Anda. Namun Anda tetap harus mempertimbangkan mana langkah yang sebaiknya dilakukan.

