BADUNG - Hubungan dagang dan investasi Indonesia dengan Australia akan meningkat. Hal ini ditandai dengan acara Taste and Create with Australia yang diselenggarakan oleh Komisi Perdagangan dan Investasi Australia atau disebut (Austrade).

Kegiatan ini juga berupaya untuk mendorong hubungan bisnis yang lebih erat antara Indonesia dan Australia pada rantai pasokan makanan premium mulai dari chef, hingga distributor, pemasok, dan produsen.

Selain itu, program pelatihan teknis untuk sous chef Indonesia yang tertarik untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman praktis mereka dalam cara memotong daging sapi dan domba Australia, serta menyiapkan varietas buah dan sayuran Australia yang berbeda, juga akan menjadi bagian rangkaian dalam kegiatan ini.

“Kami sangat senang menjadi tuan rumah kegiatan ini dan berkolaborasi dengan mitra di Indonesia untuk menampilkan produk dan bahan makanan Australia," kata Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia, Steven Scott di Nusa Dua, Badung, Bali.

Baca Juga: Sri Mulyani: Australia Terbukti Jadi Sahabat RI di Berbagai Situasi

Pihaknya berharap acara ini tidak hanya menunjukkan kualitas produk Australia kelas dunia, tetapi juga menyediakan platform penting untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara bisnis Indonesia dan Australia dalam rantai pasokan, serta mendukung pelatihan profesional berkelanjutan dari generasi baru chef Indonesia di restoran terkemuka.

Austrade menggelar Taste and Create with Australiabersama para mitra kerjanya, guna menginspirasi para chef eksekutif terkemuka di seluruh Indonesia khususnya di pulau Dewata untuk mengembangkan kreasi dan inovatif dalam menyajikan menu makanan dengan beragam variasi dan menampilkan produk segar Australia kelas dunia.

Austrade, bekerja sama dengan pemerintah negara bagian Victoria, Australia Barat, Queensland, dan New South Wales serta Meat dan Livestock Australia atau disebut (MLA), dan AUSVEG hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan di kalangan chef eksekutif Indonesia tentang ketersediaan produk Australia yang segar, variasi produk musiman, serta varietas dan inovasi baru dengan tersedianya produk baru seperti 'kale pelangi'.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Acara Taste and Create with Australia ini akan diikuti oleh serangkaian kegiatan selanjutnya di Jakarta, Bali, dan Surabaya pada 2023, termasuk Chef’s Challenge yang akan mengundang Chef yang terpilih untuk mengunjungi pertanian dan mitra Australia pada tahun ini.

Komisi Perdagangan dan Investasi Australia (Austrade) mempromosika perdagangan,investasi, pariwisata, dan pendidikan Australia secara global, memberikan layanan untuk menghubungkan bisnis Australia ke dunia.

"Ada pandemi sangat sulit di Bali dan banyak industri jasa makanan harus mengurangi operasinya sehingga rantai pasokan juga cukup terganggu sehingga tidak banyak produk Australia tidak banyak industri perhotelan yang buka saat itu, tetapi sekarang kami benar-benar ingin merayakan turis Australia dan turis lain yang kembali," kata Hannah Wade selaku Trade dan Investment Commissioner - Indonesia.

Menurut Agung Gede sebagai chef The St.Regis Bali Resort, pihaknya juga menggunakan daging dari Australia jadi mengetahui persis bagaimana karakter masing-masing daging dari semua.

"Kemudian kita combine dengan festival food yang diproduce di Australia dan kita create mengingat base on ingredients yang diberikan, nah dari situ kita mencoba untuk bring up match exposible netral case. Kalau dibandingin karakter masing-masing daging itu sendiri beda jenis cooking tentunya bahkan beda karakter daging Australia karakternya, jadi kebetulan di sini ada wagyu beef yang marbling nine jadi nine itu adalah marbling yang paling tinggi," katanya.