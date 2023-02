JAKARTA - Wall Street ditutup lebih tinggi 1% pada perdagangan Selasa (31/1/2023) waktu setempat. Di mana data biaya tenaga kerja mendorong investor tentang pendekatan agresif Federal Reserve untuk menjinakkan inflasi sehari menjelang keputusan kebijakan kritis bank sentral.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 368,95 poin, atau 1,09%, menjadi 34.086,04, S&P 500 (.SPX) naik 58,83 poin, atau 1,46%, menjadi 4.076,6 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 190,74 poin, atau 1,67%, menjadi 11.584,55.

Investor juga mencerna sepiring penuh laporan pendapatan. Saham Exxon Mobil Corp (XOM.N) dan United Parcel Service Inc (UPS.N) naik mengikuti hasil masing-masing, sementara Caterpillar Inc (CAT.N) dan McDonald's Corp (MCD.N) berakhir lebih lemah setelah hasil mereka.

Indeks S&P 500 mengakumulasi kenaikan pada bulan Januari pertamanya sejak 2019, naik 6,2%, sementara Nasdaq yang padat teknologi melonjak 10,7% untuk bulan itu - persentase kenaikan Januari terbesar sejak 2001.

Biaya tenaga kerja AS meningkat pada laju paling lambat dalam satu tahun pada kuartal keempat karena pertumbuhan upah melambat, data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan. Bank sentral AS pada hari Rabu diperkirakan akan menaikkan suku bunga dana Fed sebesar 25 basis poin, menyusul tahun 2022 di mana Fed secara agresif meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang melonjak.

"Data biaya tenaga kerja menunjukkan bahwa mungkin apa yang telah dilakukan Fed berhasil dan ... kami sedang bersiap untuk kenaikan suku bunga," kata Peter Tuz, presiden Chase Investment Counsel di Charlottesville, Virginia.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Seluruh 11 sektor S&P 500 berakhir di wilayah positif, dipimpin oleh material (.SPLRCM) dan consumer discretionary (.SPLRCD), keduanya naik lebih dari 2%.

Selain keputusan suku bunga Fed pada hari Rabu, konferensi pers Ketua Jerome Powell akan dicermati apakah siklus kenaikan suku bunga mungkin akan segera berakhir dan untuk tanda-tanda berapa lama suku bunga bisa tetap tinggi.

"Jerome Powell dan tim mungkin melihat pelonggaran kondisi keuangan yang telah terjadi selama sebulan terakhir, dan kita akan melihat apakah mereka mencoba untuk melawannya sampai batas tertentu," kata Mona Mahajan, ahli strategi investasi senior di Edward Jones. "Saya rasa mereka tidak ingin pasar bergerak terlalu jauh, terlalu cepat juga."

Dari sisi laporan pendapatan, saham Exxon Mobil naik 2,2% setelah perusahaan minyak besar itu membukukan laba bersih $56 miliar untuk tahun 2022, tidak hanya menetapkan rekor perusahaan tetapi juga tertinggi bersejarah untuk industri minyak Barat.

Saham United Parcel Service naik 4,7% setelah laba kuartalannya melampaui perkiraan, sementara saham General Motors Co (GM.N) melonjak 8,3% setelah memperkirakan pendapatan yang lebih kuat dari perkiraan untuk tahun 2023.

Saham Caterpillar merosot 3,5% karena pendapatan kuartal keempat pembuat mesin itu turun 29%. Saham McDonald's turun 1,3% setelah rantai burger memperingatkan inflasi akan membebani margin pada 2023.

Minggu yang sibuk untuk pasar juga akan mencakup laporan dalam beberapa hari mendatang dari Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com Inc (AMZN.O) dan Alphabet Inc (GOOGL.O), pertemuan bank sentral di Eropa dan laporan ketenagakerjaan bulanan A.S. .

Masalah yang maju melebihi jumlah yang menurun di NYSE dengan rasio 4,91 banding 1; di Nasdaq, rasio 3,12 banding 1 disukai para pemain maju.

S&P 500 membukukan 10 level tertinggi baru dalam 52 minggu dan tidak ada level terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 100 tertinggi baru dan 25 terendah baru.

Sekitar 12 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, dibandingkan dengan rata-rata harian 11,4 miliar selama 20 sesi terakhir.