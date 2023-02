JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo berharap seluruh karyawan MNC Sekuritas tidak takut melakukan inovasi untuk menjawab perubahan pasar ke depannya. Demikian disampaikan Hary Tanoe dalam rapat koordinasi MNC Sekuritas, hari ini.

Menurutnya, Indonesia ke depan bakal mengalami bonus demografi, di mana jumlah usia produktif mendominasi. Bahkan pada 2045, jumlah populasi Indonesia bertambah sekitar 40 juta penduduk.

"Kalau kerja itu perlu kreativitas, kita harus berani berinovasi, banyak orang punya konsep, tapi tidak bisa menjalani. Kita harus mampu punya konsep yang bagus dan bisa dieksekusi," ujar Hary Tanoe dalam sambutannya pada Rakor MNC Sekuritas, Kamis (9/2/2023).

Hary Tanoe menilai, MNC Sekuritas harus memiliki sebuah inovasi untuk menggaet market yang bertumbuh seiring bertambahnya populasi.

"Orang itu kerja harus manajemen by objektif, sangat simpel, kawal dan manage timnya. Pemimpin harus turun ke bawah, pemimpin kalau tidak down to earth hanya ngomong-ngomong teori saja, kalau saya orangnya kerja," ujarnya.

Menurutnya, bonus demografi diramalkan terjadi pada 2045 mendatang bakal membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian ke-4 terbesar di Dunia. "Artinya adanya bonus demografi ini jumlah pelakunya makin banyak, kedua GDP akan naik besar, kalau semua program jalan, pertumbuhan ekonomi, maka GDP akan meningkat dari USD1,1 triliiun menjadi USD9 triliun, naiknya 8 kali lipat, ini cukup besar, makanya saya katakan jumlah pemainnya akan semakin besar, sudah jelas," ujar Hary Tanoe.