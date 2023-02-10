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Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya di Dunia 2023, Nomor 1 Punya Harta Rp3.202,5 Triliun!

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 10 Februari 2023 10:41 WIB
https: img.okezone.com content 2023 02 10 455 2762468 daftar-terbaru-10-orang-terkaya-di-dunia-2023-nomor-1-punya-harta-rp3-202-5-triliun-LBOrh0edaK.jpg Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya di Dunia 2023 (Foto: Bernard Arnault/CNBC)
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JAKARTA - Daftar terbaru 10 orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes. Dari 10 orang terkaya di dunia didominasi miliarder dari Amerika Serikat (AS).

Sumber kekayaan 10 orang terkaya di dunia dari berbagai lini bisnis, seperti bisnis fesyen, mobil listrik hingga sektor teknologi.

Lalu siapa saja mereka? Berikut ini daftar terbaru 10 orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes real time billionaires, Jakarta, Jumat (10/2/2023):

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10. Larry Page

Kekayaan bersih: USD82,6 miliar

Sumber kekayaan: Google

Negara: Amerika Serikat

Umur: 49 tahun

9. Mukesh Ambani

Kekayaan bersih: USD83,3 miliar

Sumber kekayaan: Petrokimia, telekomunikasi

Umur: 65 tahun

Negara: India

8. Steve Ballmer

Kekayaan bersih: USD84,5 miliar

Sumber kekayaan: Microsoft

Umur: 66 tahun

Negara: Amerika Serikat

7. Carlos Slim Helu

Kekayaan bersih: USD87,6 miliar

Sumber kekayaan : Telekomunikasi

Umur: 83 tahun

Negara: Meksiko

6. Bill Gates

Kekayaan bersih: USD105,4 miliar

Sumber kekayaan: Microsoft

Umur: 67 tahun

Negara : Amerika Serikat

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5. Warren Buffett

Kekayaan bersih: USD106,8 miliar

Sumber kekayaan: Berkshire Hathaway

Umur: 92 tahun

Negara: Amerika Serikat

4. Larry Ellison

Kekayaan bersih: USD111,6 miliar

Sumber kekayaan: Oracle

Umur: 78 tahun

Negara: Amerika Serikat

3. Jeff Bezos

Kekayaan bersih: USD121,4 miliar

Sumber kekayaan: Amazon

Umur: 59

Negara: Amerika Serikat

2. Elon Musk

Kekayaan bersih: USD195,3 miliar

Sumber kekayaan: Tesla, SpaceX

Umur: 51 tahun

Negara: Amerika Serikat

1. Bernard Arnault

 

Kekayaan bersih: USD213,5 miliar

Sumber kekayaan: LVMH

Umur: 73

Negara: Prancis

Dari data di atas, orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes real time billionaires per Jumat (10/2/2023) ditempati Bernard Arnault yang merupakan CEO dan ketua LVMH. Jika dirupiahkan, harta kekayaan Bernard Arnault mencapai Rp3.202,5 triliun.

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