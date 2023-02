JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya seorang Sales and Marketing untuk mengetahui bisnis perusahaan tempat mereka bekerja.

Hal itu bertujuan untuk dapat menjual produk perusahaan sesuai target.

"Sales and marketing itu is Art. Jadi yang penting itu kita harus tahu bisnis kita," kata Hary saat menjadi pembicara Workshop Sales and Marketing MNC Media dengan tema "Together We Rise" di Studi RCTI+, Jakarta, Selasa (14/2/2/230).

Hary mengatakan, bahwa jika seorang sales and marketing sudah mengetahui bisnis perusahaannya, maka mereka dapat mengembangkan skill dengan berbagai cara.

 BACA JUGA:Hary Tanoe: Soft Skill Penting untuk Performa Perusahaan

Terlebih lagi, sales and marketing MNC media juga harus sejalan dengan visi MNC Group yakni Vision.

Â

Follow Berita Okezone di Google News

"Kemudian kalau kita lihat dari visi MNC Group itu vision yang artinya kita tahu mau ke mana, kemudian juga mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas," katanya. Lebih lanjut, Hary menyebut bahwa dengan mempunyai rencana yang jelas maka semua pekerjaan dipastikan selesai sesuai visi.