JAKARTA - PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) mengantongi laba bersih senilai Rp398,92 miliar di 2022.

Realisasi itu lebih tinggi 47,91% yoy dibandingkan tahun 2021 senilai Rp269,68 miliar seperti yang dikutip keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Hal ini mempengaruhi laba per saham dasar MIDI dari Rp93,56 per saham, menjadi Rp138,40 per saham, sebagaimana tersaji di keterbukaan informasi, Kamis (2/3/2023).

 BACA JUGA:Adaro Minerals (ADMR) Kantongi Laba Rp5,06 Triliun, Melesat 114,17% di 2022

Pertumbuhan laba terjadi berkat adanya peningkatan pendapatan bersih senilai Rp15,62 triliun, alias menguat 15,01% dibandingkan Rp13,58 triliun.

Produk makanan menjadi tulang punggung omset MIDI sebanyak Rp9,13 triliun, disusul makanan segar Rp2,13 triliun.

Â

Follow Berita Okezone di Google News

Sedangkan segmen non-makanan menyerap pendapatan sebesar Rp4,34 triliun. Balance sheet MIDI menunjukkan ada pertambahan aset 9,09% di level Rp6,90 triliun, dari Rp6,32 triliun. Ini terjadi berkat ada pertumbuhan kewajiban pembayaran (liabilitas) sebessar 5,50% menjadi Rp4,91 triliun, sementara modal bersih (ekuitas) tumbuh 19,13% di level Rp1,98 triliun.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.