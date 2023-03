JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan bahwa perkembangan suatu perusahaan didasari oleh bisnis model yang tepat.

"Jadi kalau Mister Aladin mau maju we must have the right model," kata Hary Tanoe saat memberikan arahan dalam gelaran E-Commerce Forum bertajuk Unlocking the Power of Ecosystem yang berlangsung di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Dia juga menggarisbawahi bahwa peranan komunikasi dalam sebuah komunitas itu sangatlah besar.

Sebab saat ini menurutnya, perkembangan zaman berlangsung begitu cepat sehingga diperlukan kerja sama di dalam ekosistem.

Sebagai consumer related, Mister Aladin Group juga didorong untuk menjalin banyak komunikasi dan bisa memaksimalkan ekosistem MNC Group yang sangat besar guna menjangkau pasar.

"Apapun yang related to consumer related pasti membutuhkan media makanya kita ke e-commerce apapun yang berkaitan dengan consumer related termasuk e-commerce pasti membutuhkan media," jelasnya. Dengan bantuan media, masyarakat akan bisa dijangkau dan tahu terhadap produk yang ditawarkan. Oleh karenanya penting juga untuk menyediakan produk yang bagus dan mampu bersaing di pasaran sebelum melakukan promosi. "Kalau barangnya bagus tapi orang enggak tahu kan tidak beli juga, syarat barang itu bisa laku kan barangnya adalah barang yang acceptable atau bagus, kemudian people juga harus tahu tahu, itu kan perantaranya melalui promosi," pungkasnya.

