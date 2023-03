JAKARTA - Ada lowongan kerja di BUMN PT Berdikari untuk beberapa posisi. Berdikari membuka lowongan kerja bagi lulusan Peternakan, Ekonomi, Hukum hingga Teknik Informatika.

Pendaftaran lowongan kerja dibuka sampai 15 Maret 2023. Lowongan ini ditunjukkan agar para pelamar bisa menjadi bagian dari transformasi ekosistem pangan nasional demi mewujudkan Indonesia bergizi.

Perusahaan ini merupakan bagian dari BUMN Holding Pangan ID FOOD yang bergerak di bidang peternakan terintegrasi, seperti ayam, sapi, domba, kambing, kerbau, dan produk olahan lainnya.

Penting diketahui, proses Rekrutmen PT Berdikari tidak dipungut biaya, tidak mewajibkan membeli tiket akomodasi dan transportasi dari travel agen manapun, dan hanya kandidat terbaik yang dihubungi melalui email rekrutment@ptberdikari.co.id.

Untuk pendaftarannya sendiri bisa diakses melalui link berikut: https://tiny.cc/JoinBDK

Bagi Anda yang tertarik berkarir di Berdikari, berikut posisi dan persyaratan yang dilansir melalui akun Instagram @kemnaker pada Minggu, (5/2/2023).

Posisi Mobile Developer Officer

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1), diutamakan jurusan Teknik Informatika, Sistem Informatika dan Ilmu Komputer dari Kampus PTN/PTS Akreditasi A dengan IPK minimal 3.00.

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Memiliki kemampuan bahasa pemrograman dasar dan pengembangan aplikasi seperti C, C++, C#, Dart, SQL, Flutter dan Python.

4. Memiliki pengalaman dalam pembuatan aplikasi di Android dan iOS.

5. Terbiasa menggunakan GitHub sebagai repositori.

6. Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan.

7. Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim.

Posisi International Commodity Specialist 1. Pendidikan Sarjana (S1) Ekonomi, Manajemen, Hukum Internasional, dan sejenisnya. 2. Usia maksimal 35 tahun. 3. Berpengalaman dalam pembelian minimal 5 (lima) tahun. 4. Berpengalaman dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 5. Mampu membaca CBOT dan menganalisa tren harga komoditas. 6. Mampu membaca kebutuhan pasar lokal dan internasional. 7. Memahami hukum perdagangan internasional, ekspor, impor, dan interconterms. 8. Menguasai keterampilan public speaking & negosiasi. 9. Mampu berbahasa Inggris tertulis dan lisan 10. Memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. 11. Bersedia bekerja di lapangan dan di luar jam kerja. Posisi Department Head of Legal 1. Pendidikan minimal S1 Hukum. 2. Memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang legal. 3. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun di posisi manajerial. 4. Memahami konsep Good Corporate Governance. 5. Mahir dan menguasai kompetensi di bidang legal namun tidak terbatas pada Legal Affair, Business Law, Corporate Law, Legal Drafting, Legal Review, Legal Opinion, Ligitasi Pendampingan Hukum, dll. 6. Memiliki kemampuan problem solving, analytical thinking, strategic orientation dan leadership. 7. Memiliki izin beracara menjadi nilai tambah. 8. Mampu berbahasa inggris secara lisan dan tulisan. Posisi Department Head of Tax 1. Pendidikan minimal Sarjana (S1) Akuntansi, Keuangan, Ekonomi atau terkait dengan IPK minimal 3.0. 2. Usia maksimal 40 tahun dengan pengalaman pada posisi manajerial minimal 3 (tiga) tahun. 3. Memiliki pengalaman bekerja di bidang Pajak minimal 10 (sepuluh) tahun 4. Memiliki Brevet AB dan Brevet C. 5. Memiliki pengetahuan terkait transfer pricing regulation. 6. Berpengalaman dalam melakukan review transaksi afiliasi 7. Memiliki kemampuan bahasa inggris secar lisan maupun tulisan. 8. IT Literacy (Ms Word, Excel, PowerPoint). 9. Memiliki kemampuan analytical, critical thinking, problem solving & result oriented. 10. Memiliki project & time management skills, ability to prioritize task & work on multiple tasks. Posisi Sales DOC Officer 1. Pendidikan minimal S1 jurusan Peternakan. 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang peternakan unggas. 3. Memiliki pengalaman dalam penjualan, rekapitulasi penjualan dan pengiriman DOC PS. 4. Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi dengan berbagai level jabatan. 5. Memiliki kemampuan problem solving, analytical thinking dan strategic orientation yang baik. 6. Mampu berbahasa inggris secara lisan dan tulisan. Posisi Business Analyst Officer 1. Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Manajemen, Ekonomi, Peternakan, Bisnis dan terkait. 2. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun pada posisi yang relevan. 3. Memiliki pengetahuan tentang bisnis peternakan unggas dan ruminansia dari hulu ke hilir menjadi nilai tambah 4. Memiliki kemampuan melakukan feasibility study, penyusunan kajian bisnis, analisis bisnis dan finansial yang baik. 5. Mampu mengoperasikan Business Analytics Tools (Power BI, Google Analytics, Odoo CRM). 6. Memiliki kemampuan problem solving, analytical thinking dan strategic orientation yang baik. 7. Mampu berbahasa inggris secara lisan dan tulisan.

