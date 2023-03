JAKARTA - Para emiten mulai menyampaikan kinerja keuangan yang dicapai sepanjang 2022. Begitu juga pada hari ini banyak emiten yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda salah satunya laporan keuangan.

Mengutip informasi saham di web BEI, Selasa (14/3/2023), berikut agenda emiten hari ini:

1. BBNI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Ballroom - Menara BNI Lantai 6 Jalan Pejompongan Raya No. 7 Bendungan Hilir Jakarta Pusat.

2. ESSA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Surya Esa Perkasa Tbk di DBS Bank Tower Lantai 19 Meeting Room, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3, Jakarta 12940

3. KONI

Pemberitahuan RUPS Rencana Perdana Bangun Pusaka Tbk di Gedung Konica Lt 7, di Gunung Sahari Raya No. 78, Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyiapkan dana Rp905 miliar atau 10% dari total modal disetor untuk pembelian kembali atau buyback saham.

Melansir keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (10/3/2023), manajemen perseroan menjelaskan rencana buyback disiapkan dengan tujuan untuk mengimbangi tekanan jual di pasar, saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sedang berfluktuasi.

โ€œSerta untuk memberikan keyakinan kepada investor, bahwa perseroan memandang harga saham saat ini tidak mencerminkan fundamental yang terus membaik,โ€ kata manajemen.

Sebagai informasi, valuasi saham perseroan atau price to book value per 8 Maret 2023 sebesar 1,22x, berada di bawah rata-rata dalam 10 tahun yang sebesar 1,40x. Kondisi ini mengindikasikan saham perseroan saat ini masih undervalued.

Aksi korporasi ini akan dilakukan setelah perseroan mendapat persetujuan para pemegang saham. Untuk itu, BBNI akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 15 Maret 2023 mendatang.