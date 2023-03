BALI - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyarankan Kawasan Asean untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di era digitalisasi. Pasalnya, siapapun yang mampu memiliki data sebanyak-banyak dapat menjadi pemenang di era saat ini.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta dilakukan pengumpulan data atau database yang jelas dan kuat untuk semua UMKM negara anggota Asia Tenggara. Tujuannya mampu membedakan dan juga mengidentifikasi UMKM mulai dari kapasitas, tingkat inklusivitas, tata kelola, hingga kualitasnya.

"Seperti yang kita ketahui pengumpul data besar adalah pemenangnya. Dia yang memegang data mengontrol permainan ini, berarti selain jalur yang jelas bagi UMKM, sangat penting untuk memiliki prinsip prasyarat agar kerangka kerja dapat mengelola ekosistem digital yang bermanfaat dapat diakses dengan harga terjangkau. Namun pada saat yang sama juga mengamankan dan memberikan manfaat yang optimal terutama pada perlindungan data bagi UMKM di Asean," ujarnya, dalam High Level Dialogue (Seminar) on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs, Bali, Rabu (29/3/2023).

Kemudian yang terkait dengan data adalah sistem pembayaran UMKM. Sistem e-payment merupakan produk yang berdampak besar pada kinerja UMKM dan semakin menonjol sejak pandemi covid-19 melanda seluruh negara di dunia.

E-payment merupakan produk yang mendukung fungsi dasar UMKM berupa kemudahan transaksi langsung. Selain itu, transaksi yang sangat cerdas dapat difasilitasi tanpa menimbulkan biaya yang besar sehingga benar-benar demokratisasi akses dan infrastruktur bagi UMKM.

"Riwayat pembayaran UMKM ini menjadi data berharga yang dihasilkan. Ini dapat menghasilkan informasi yang produktif dengan begitu banyak usulan pemanfaatan. Data tersebut juga dapat memberikan jejak kinerja untuk pengembangan lebih lanjut dan juga untuk pembiayaan akses sistem pembayaran yang mudah dan praktis dengan fokus pada kebutuhan pengguna akhir produk merupakan faktor keberhasilan produk ini dan meningkatkan interkoneksi," ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, transaksi digital ini bisa juga memfasilitasi pembayaran lintas batas, pembayaran cepat hingga penyelesaian mata uang lokal. Sistem pembayaran juga dapat meningkatkan kepercayaan dan inklusivitas. Setelah data dan sistem, fasilitas yang sangat penting untuk dimaksimalkan UMKM di Kawasan Asean adalah akses pasar. UMKM membutuhkan dukungan untuk mengembangkan pasarnya. "Ada beberapa bentuk fasilitas digital yang dapat disediakan oleh lembaga keuangan formal khususnya fintech dan juga platform digital market. Ini termasuk program jaringan dengan pola dan klien atau model kemitraan dengan perusahaan besar di Indonesia yang kami sebut plasma dan inti," katanya.

