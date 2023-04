JAKARTA - Siapa yang punya Thamrin City akan diulas sosoknya dalam artikel ini.

Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki banyak pusat perbelanjaan yang besar salah satunya Thamrin City.

Thamrin City merupakan pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta Pusat.

Pusat perbelanjaan TM Thamrin City dilengkapi beberapa zona yang terbagi dalam zona Pusat Batik Nusantara, Pusat Busana Muslim, Pusat Tenun, Pusat Perlengkapan Haji & Umroh serta beberapa big tenant seperti Hypermart, Gold Gym, Perbankan dan tenant F&B yang berlokasi di Thamrin Terrace.

Namun siapa pemilik Thamrin City?

Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (2/4/2023), dia adalah Trihatma Kusuma Haliman.

Dia merupakan pendiri PT Agung Podomoro Land Tbk Agung Podomoro Group.

Ini adalah grup perusahaan yang membawahi Senayan City, Thamrin City, dan Central Park.

Saat ini Agung Podomoro Group diketahui sebagai developer properti terbesar di Indonesia.

Mengutip laman agungpodomoro.com, ayah Trihatma, Anton Haliman, mendirikan Agung Podomoro Group pada 1969.

Kemudian pada 1973, saat tengah menempuh pendidikan di Jerman, Trihatma dipanggil ayahnya untuk membantu mengembangkan Agung Podomoro Group.

Kendati berstatus sebagai anak pemilik, Trihatma tetap memulai kariernya dari bawah. Dia ditempatkan di berbagai divisi agar pengetahuannya terkait perusahaan lebih mendalam dan menyeluruh.

Setelah beberapa tahun terlibat dalam bisnis properti ayahnya itu, pada 1986 kepemimpinan perusahaan kemudian diserahkan kepada Trihatma.

Dia dikenal sebagai pemimpin visioner dan bernyali dalam mengambil keputusan.

Di bawah kepemimpinan Trihatma hingga 2012 Agung Podomoro Group telah menyelesaikan 16 apartemen, 15 kawasan hunian dan 16 kawasan komersial mixed-use.

Beberapa proyek Agung Podomoro Group antara lain yaitu Bukit Mediterania Samarinda, Permata Mediterania, Gading Grande Residences, Bukit Golf Mediterania, Villa Serpong, Permata Hijau Residences, The Pakubuwono Residences, Jakarta Residences, Thamrin Residences, Mediterania Marina Residences, The Peak at Sudirman, Sudirman Park, Central Park, Kelapa Gading Square, Mangga Dua Square, Thamrin City, dan sejumlah proyek lainnya.