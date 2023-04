JAKARTA - Presiden Jokowi melantik Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) menggantikan Zainudin Amali.

Dito merupakan anak dari mantan Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Arie Prabowo Ariotedjo.

Arie Prabowo diangkat menjadi Direktur Utama Antam menggantikan Tedy Badrujaman pada 2017. Sebelum di Antam, dirinya menjadi Direktur Niaga di Bukit Asam.

Arie Prabowo Ariotedjo merupakan sosok yang sudah malang melintang di dunia pertambangan. Pria kelahiran Jakarta, 15 Maret 1960 ini sebelumnya menjabat Direktur Niaga PTBA.

Arie Prabowo juga pernah mendukuki jabatan di berbagai perusahaan, yaitu sebagai Managing Director PT Duta Tambang Sumber Alam, Managing Direktor dan President Director PT Duta Tambang Rekayasa, serta President Director PT Medco Energi Mining Internasional.

Arie Prabowo mengenyam pendidikan Bachelor of Science in Civil Engineering Purdue University, West Lafayette, Indiana, AS dan Master of Science in Civil Engineering University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, AS.

Kesuksesan Arie pun menular ke anaknya yang kini dipercaya menjadi Menpora. Dito terkenal sebagai politikus muda di Partai Golongan Karya (Golkar).

Selama ini, dia dikenal sebagai tim ahli di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dirinya masuk ke dalam daftar majalah forbes 30 Under 30 Indonesia pada 2020.

Mengutip dari berbagai sumber, Senin(3/4/2023) Pria kelahiran 25 September 1990 yang kini berusia 32 tahun pernah memiliki sejumlah bisnis. Ia memulai bisnis di bidang energi dan pertambangan. Namun, tidak diketahui nama perusahaan atau bisnis itu.

Baca Juga: 7 Vila Murah di Ubud untuk Refreshing Bareng Keluarga

Follow Berita Okezone di Google News

Pada 2010, Dito membangun bisnis pada bidnag teknologi yakni Startup Grupara dan memiliki coworking space. Namun banyak sumber mengatakan bahwa sejumlah bisnisnya itu sudah tidak lagi beroperasi. Kemudian pada 2021, Dito bersama Raffi Ahmad dan CEO Prestige Motor membentuk Rans Sport. Kini dirinya menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara FC dan Chairman Rans PIK Basketball di Indonesia Basketball League (IBL). Dito memang terkenal cukup aktif dalam bidang olahraga. Pada tahun 2018, diketahui Ia pernah dipercaya berkontribusi dalam perhelatan Youth Olympic Games 2018 yang diselenggarakan di Buenos Aires, Argentina. Kepercayaan itu diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Serta Komite Olimpiade Indonesia. Pada saat itu dia ditunjuk sebagai Chef de Mission atau ketua kontingen Indonesia.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.