JAKARTA - MNC Sekuritas menggelar IG Live Research Corner. Kali ini yang menjadi sorotan adalah kejatuhan bank-bank besar di Amerika dan ancaman krisis global.

Kasus kejatuhan bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat Silicon Valley Bank serta bank utama untuk industri kripto yaitu Signature Bank turut membuat industri perbankan AS dan Eropa bergejolak. Kedua bank tersebut ambruk karena gagal mendapatkan suntikan modal dan penarikan dana dari nasabah dan investor.

Di saat yang sama, ekonomi di negeri Paman Sam mulai menunjukkan adanya perlambatan dan ekspektasi Fed untuk segera kembali memangkas suku bunga mulai bermunculan.

Lantas, seberapa besar imbas krisis perbankan di AS terhadap ekonomi global dan arah suku bunga acuan di dunia dan Indonesia? Bagaimana pula prospek pasar keuangan di kuartal II?

Simak ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner MNC Sekuritas “Ancaman Krisis Global? The Fed Bakal Balik Arah?" pada Kamis (6/4/2023) pukul 16.00 WIB bersama Economist & Fixed Income Analyst MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi melalui akun Instagram @mncsekuritas.

