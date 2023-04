JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mulai menyalurkan bantuan sosial atau bansos daging ayam dan telur.

Bantuan ini ditujukkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki balita dan anak berpotensi stunting.

Bansos telur dan daging ayam yang mulai disalurkan hari ini, akan dilakukan di Lapangan Serbaguna, Bekasi.

Adapun yang diterima keluarga penerima manfaat hari ini, terdiri dari daging ayam ukuran 1 ekor karkas atau sekitar 0,9-1,1 kg dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir.

Kemudian untuk bansos kedua komoditas ini akan diberikan per bulan sebanyak 3 kali yakni April (saat ini), Mei, dan Juni 2023.

"Untuk tahap pertama ini, penyaluran di Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan kepada sekitar 68 ribu KRS yang berada di Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Banjarnegara," ungkap Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi usai menyalurkan bansos, Sabtu, 15 April 2023.

"Hari ini penyaluran bantuan telur dan daging ayam sudah mulai didistribusikan ke kelompok sasaran yaitu keluarga beresiko stunting secara by name by address. Hari ini di Bekasi," tambahnya.

