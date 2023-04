JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Investasi saham menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan aset yang dimiliki. Namun demikian, keterbatasan dana atau modal dapat menjadi salah satu faktor yang menghalangi investor untuk meraih keuntungan secara maksimal di pasar modal. Untuk itu, fasilitas margin trading dapat menjadi sarana bagi trader untuk memaksimalkan keuntungannya di pasar saham.

Margin trading merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas kepada nasabah agar dapat melakukan pembelian saham yang lebih besar dari modal yang nasabah miliki di rekening efek. Dengan fasilitas ini, nasabah diharapkan memperoleh tingkat keuntungan yang lebih maksimal. Untuk itu, MNC Sekuritas menyediakan fasilitas margin trading.

Apabila Anda telah memiliki akun reguler pada aplikasi MotionTrade, Anda dapat menikmati fasilitas margin trading dengan syarat minimal memiliki aset senilai Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) terdiri dari Saldo RDN dan/ atau portofolio saham yang masuk dalam daftar saham margin dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Bagi nasabah yang telah memenuhi syarat dan ingin membuka akun margin, aktivasi dapat dilakukan secara full online di aplikasi MotionTrade dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Akun margin trading dapat diakses melalui menu utama bagian Account yaitu "Activate Margin" atau pada menu "Portfolio".

2. Masukkan nilai cash yang akan menjadi jaminan, serta memilih saham dan lot yang diinginkan sebagai jaminan.

3. Masukkan nilai pengajuan margin yang diinginkan.

4. Centang pada kolom yang menunjukkan bahwa Anda telah membaca dan menyetujui isi perjanjian pembukaan akun margin.

5. Masukkan tanda tangan digital Anda.

6. Cek email secara berkala untuk mengetahui jika akun margin sudah dapat digunakan

Anda dapat menyaksikan tutorial selengkapnya untuk pembukaan akun margin trading di MotionTrade di YouTube MNC Sekuritas, atau akses melalui link berikut: bit.ly/MNCSAktivasiMargin

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!