JAKARTA - MotionBanking menyediakan fitur split bill yang akan mempermudah membayar iuran. PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank kini terus melakukan pembaharuan dalam meningkatkan fitur layanan MotionBanking sebagai aplikasi digital bankingnya.

“Untuk memberikan kemudahan bagi nasabahnya, MotionBanking kini telah merilis fitur “Split Bill” untuk mengakomodir permintaan transfer antar rekening MotionBanking. Menariknya, Fitur ini memungkinkan nasabah untuk me-request transfer dana yang biasanya sering dilakukan pada saat melakukan transaksi keuangan seperti iuran, donasi serta aktivitas pengumpulan dana lainnya. Cukup pilih menu “Transfer”, lalu pilih opsi “Split Bill”, buat permintaan dana, isi nomor rekening yang akan menerima permintaan, nominal hingga pesan yang ingin disampaikan”, ungkap Chief Technology Officer MNC Bank Parman Suparman, Kamis (19/4/2023).

Sebagaimana diketahui, MotionBanking juga telah merilis fitur pengajuan kredit online dan transfer dana hanya menggunakan nomor handphone. Pengembangan fitur-fitur MotionBanking ini merupakan komitmen MNC Bank dalam memberikan layanan perbankan digital yang semakin modern. Selain itu, MotionBanking juga merilis fitur pembukaan rekening Tabungan Pensiun Motion, untuk memudahkan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan transaksi penarikan uang pensiun tanpa harus datang secara fisik.

Pada tahun 2022, berbagai pengembangan fitur telah dilakukan antara lain, pembukaan deposito online, transfer BI-Fast, layanan tarik dan setor tunai di jaringan Indomaret, hingga pembuatan rekening tabungan Motion lebih dari 1 (satu) rekening per akun. Fitur-fitur tersebut melengkapi rangkaian fitur MotionBanking yang telah ada sebelumnya seperti transaksi digital by QRIS dan e-commerce, transfer real time, login biometrik, top up e-wallet hingga pembayaran berbagai tagihan.

Hingga Desember 2022, jumlah user MotionBanking tercatat mengalami pertumbuhan 80,92% year on year (yoy). Selain itu, jumlah transaksi dan nominal transaksi aplikasi digital banking kebanggaan MNC Bank ini juga meningkat masing-masing sebesar 46,35% dan 44,37% pada periode tahun 2021 hingga tahun 2022.

Dalam menjaga keamanan informasi internal pada aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi, MNC Bank juga berhasil meraih Sertifikasi ISO 27001:2013 terkait Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada produk dan layanan digital MNC Bank termasuk MotionBanking. Label sertifikasi ISO ini mengindikasikan komitmen MNC Bank dalam melindungi seluruh informasi yang dimiliki. Bahkan, berkat kinerjanya yang adaptif dalam menghadirkan produk dan layanan perbankan inovatif, MotionBanking MNC Bank berhasil meraih penghargaan sebagai The Best Digital Banking Kategori KBMI 1 dalam ajang 12th Infobank Digital Brand Award 2023. Untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankingid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di Twitter. Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple App Store melalui tautan berikut https://bit.ly/MTNBanking

