SEMARANG - Gerbang Tol (GT) Kalikangkung melakukan persiapan sebelum menerapkan skenario lalu lintas one way menuju Jakarta.

Rencananya, rekayasa lalu lintas tersebut akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Pantauan di lokasi pada Senin (24/4/2023), sudah tidak ada kendaraan yang melintas dari arah Jakarta sejak pukul 13.10 WIB.

Sejumlah petugas Jasamarga terlihat mulai mengatur water barrier di sekitar gate masuk GT Kalikangkung.

Mobil petugas kepolisian juga sudah tertata rapi untuk mengawal keberangkatan pertama one way menuju arah Jakarta.

Sementata itu tampak petugas kepolisian masih melakukan sterilisasi jalur sebelum diberlakukan one way. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga sudah tiba di GT Kalikangkung bersama dengan beberapa pejabat lainnya untuk melakukan pembukaan one way.

