JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) belum mengalami perubahan usai Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Update harga BBM per masih sama dengan penyesuaian yang dilakukan di awal bulan ini.

Di mana harga Pertamax Turbo di beberapa provinsi juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp15.100 per liter menjadi Rp15.000.

Harga Dexlite juga turun dari sebelumnya Rp14.950 per liter menjadi Rp14.250 per liter. Kemudian, Pertamina Dex turun dari Rp15.850 menjadi Rp15.400 per liter.

Berikut harga BBM Nonsubsidi di seluruh SPBU Pertamina hari ini, Jumat (28/4/2023).

Aceh

Pertamax Rp 13.300

Pertamax Turbo Rp 15.000

Dexlite Rp 14.250

Pertamina Dex Rp 15.400

Sumatera Utara

Pertamax Rp 13.550

Pertamax Turbo Rp 15.300

Dexlite Rp 14.550

Pertamina Dex Rp 15.700

Follow Berita Okezone di Google News

Sumatera Barat Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Riau Pertamax Rp 13.800 Pertamax Turbo Rp 15.600 Dexlite Rp 14.850 Pertamina Dex Rp 16.000 Kepulauan Riau Pertamax Rp 13.800 Pertamax Turbo Rp 15.600 Dexlite Rp 14.850 Pertamina Dex Rp 16.000 Free Trade Zone (FTZ) Batam Pertamax Rp 13.800 Pertamax Turbo Rp 15.600 Dexlite Rp 14.850 Pertamina Dex Rp 16.000 Jambi Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Bengkulu Pertamax Rp 13.800 Pertamax Turbo Rp 15.600 Dexlite Rp 14.850 Pertamina Dex Rp 16.000 Sumatera Selatan Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Bangka Belitung Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.400 Lampung Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 DKI Jakarta Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 14.250 Pertamina Dex Rp 15.400 Banten Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 14.250 Pertamina Dex Rp 15.400 Jawa Barat Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 14.250 Pertamina Dex Rp 15.400 Jawa Tengah Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 14.250 Pertamina Dex Rp 15.400 Yogyakarta Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 14.250 Pertamina Dex Rp 15.400 Jawa Timur Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 14.250 Pertamina Dex Rp 15.400 Bali Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 14.250 Pertamina Dex Rp 15.400 Nusa Tenggara Barat Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 14.250 Pertamina Dex Rp 15.400 Nusa Tenggara Timur Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 14.250 Pertamina Dex Rp 15.400 Kalimantan Selatan Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Kalimantan Barat Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Kalimantan Tengah Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Kalimantan Timur Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Kalimantan Utara Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Sulawesi Utara Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Gorontalo Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Sulawesi Tengah Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Sulawesi Tenggara Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Sulawesi Selatan Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Sulawesi Barat Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700 Maluku Dexlite Rp 14.550 Maluku Utara Pertamax Rp 13.550 Dexlite Rp 14.550 Papua Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 14.550 Papua Barat Pertamax Rp 13.550 Dexlite Rp 14.550 Pertamina Dex Rp 15.700

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.