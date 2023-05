JAKARTA - Ajay Banga menjadi Presiden Bank Dunia (World Bank) yang baru.

Hal tersebut diumumkan oleh Bank Dunia melalui laman resminya.

Di mana Ajay Banga akan menjabat mulai 2 Juni 2023 setelah presiden sebelumnya yaitu David Malpass mengundurkan diri.

Melansir danaindia, Kamis (4/5/2023) Ajay Banga yang sebelumnya merupakan seorang bos kartu kredit ini merupakan seorang keturunan India-Amerika yang telah berkecimpung di dunia keuangan sejak lama.

Sebagai putra dari letnan jenderal Angkatan Darat India, Harbhajan Banga, Banga dibesarkan di sejumlah kota di India dan berasal dari Jalandhar, Punjab.

Ajay Banga menempuh pendidikannya di Sekolah Umum Hyderabad dan menerima gelar Bachelor of Arts (Honours) di bidang Ekonomi dari St Stephen's College, Universitas Delhi, diikuti dengan gelar pasca sarjana dari Institut Manajemen India, Ahmedabad.

Pria berusia 63 tahun ini, mengawali karier bisnisnya di India pada tahun 1981 di Citigroup dan Nestle. Di mana dia menghabiskan 13 tahun dalam berbagai peran manajemen dan penjualan. Banga juga sempat berpartisipasi dalam pembukaan jaringan restoran internasional PepsiCo di India.

Banga terakhir menjabat sebagai wakil ketua di perusahaan ekuitas General Atlantic. Kemudian dia sebelumnya juga pernah menduduki jabatan sebagai Presiden dan CEO Mastercard.

Di bawah kepemimpinannya pada saat itu, MasterCard bisa memajukan pertumbuhan ekonomi dan iklusi keuangan di seluruh dunia melalui peluncuran Center for Inclusive Growth yang diolah atas pemikirannya.

Tak sampai disitu, Banga juga pernah menjabat sebagai Ketua Kehormatan Kamar Dagang Internasional periode 2020-2022. Kemudian Banga juga sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Palang Merah Amerika, Kraft Foods, hingga Dow Inc.

Terakhir, dirinya juga pernah menjajaki sebagai salah satu pendiri The Cyber Readiness Institute dan Wakil Ketua Economic Club of New York.

Kemudian berapa total harta kekayaan yang dimiliki Ajay Banga?

Ajay Banga memiliki kekayaan bersih sebesar USD206 juta atau setara Rp3,02 triliun pada tahun 2021. (Kurs: Rp14.699/USD)

Adapun nilai saham Mastercard yang juga dimiliki oleh Ajay Banga mencapai USD113.123.489.

Selain itu, dirinya juga telah menjual saham senilai ribuan dolar selama 13 tahun terakhir. Dia menghasilkan USD23.250.000 per tahun di Mastercard.