JAKARTA- Ternyata ini pemilik Alila Seminyak Bali menarik untuk diulas. Bali ini ternyata punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Salah satunya beberapa hotel ini memiliki banyak aktivitas, kuliner hingga atraksi sehingga tak heran apabila selalu ramai dikunjungi tiap harinya.

Ternyata ini pemilik Alila Seminyak Bali adalah Iwan Tjahyadikarta. Menurut situsnya, hotel Alila Seminyak adalah berbintang 5 yang dikelola oleh Alila Hotels and Resorts. Namun demikian, sekitar 45 persen dari total kamarnya tersedia untuk dijual.

Hotel di atas lahan seluas 2 hektare itu disebutkan akan memiliki 240 kamar. Saat ini Alila Seminyak menambah sayap akomodasinya dengan membuka The Studios at Alila Seminyak. Terpisah dari bangunan awalnya, The Studios yang terdiri dari dua tipe kamar, Studio dan Deluxe Studio, lahir dari konsep yang peduli terhadap penciptaan sebuah lush secret garden. Pendekatan desainnya sangat menawan, karena menggabungkan arsitektur kontemporer, taman-taman vertikal, serta atap dan teras hijau. Dua bangunan tambahan tersebut terletak di sebelah timur site, berdekatan dengan Jalan Petitenget yang dipenuhi oleh butik, galeri, klab hingga kuliner yang selalu hidup dari pagi hingga malam. Melanjutkan dua bangunan awal sebelumnya, The Studios yang didesain oleh URBNarc tetap menghadirkan gaya kontemporer yang dipadukan dengan penataan ruang-ruang yang didesain secara sempurna. Lebih dari itu, setiap kamar didesain untuk memaksimalkan bukaan keluar sehingga para tamu akan mendapatkan pemandangan terbaik di unit manapun mereka menetap. Akses menuju balkon berukuran luas dapat dicapai melalui sebuah pintu geser yang didesain sebagai bagian dari pendekatan arsitektural dan interior yang menyeluruh. Desain bukaan yang dilengkapi dengan tirai surya ini juga menjamin kenyamanan para tamu sehingga mereka tetap mendapatkan sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang optimal. (RIN)

