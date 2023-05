JAKARTA - Aplikasi uang elektronik, MotionPay dan payment gateway, Flash Mobile yang merupakan unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) bekerjasama dengan ESQ Group untuk menghadirkan ESQPay.

Direktur Utama BCAP Yudi Hamka menjelaskan, MNC Kapital dan unit-unit bisnis usaha di dalamnya khususnya MotionPay dan juga Flash Mobile mensupport digitalisasi MyESQ jadi satu super apps yang dimiliki oleh ESQ Group di mana di dalamnya MotionPay dan Flash Mobile diberikan kepercayaan untuk memberikan white labelling service dengan pelayanan pembayaran secara digital.

"Jadi nanti dalam ESQPay bekerja sama dan di enable oleh MotionPay, kita meng-enable ESQ untuk bisa melayani 1,9 juta alumni di seluruh Nusantara dan juga di seluruh dunia untuk melakukan berbagai macam transaksi pembayaran," kata Yudi usai menghadiri acara Milad ke-23 ESQ di Gedung Menara 165, Jakarta, Minggu (21/5/2023).

Yudi menambahkan, dengan menggunakan platform MotionPay para alumni bisa melakukan berbagai macam jenis transaksi dan pembayaran.

"Jadi dengan menggunakan platform MotionPay para alumni bisa melakukan pembayaran TPOB, pembayaran QRIS, bisa juga melakukan transfer nanti atau ada fitur wallet-nya juga point sistemnya juga untuk melengkapi platform MyESQ," jelas Yudi.

Yudi berharap dengan adanya sinergi antara komunitas yang dilakukan, bisa mendorong pertumbuhan bersama dalam rangka kemandirian digital.

"Ini satu konsep yang sangat penting sekali karena ini adalah dua platform milik anak bangsa yakni MyESQ juga milik anak bangsa, MotionPay dan Flash Mobile juga milik anak bangsa milik MNC Group dan MNC Kapital yang kita harapkan kedua ekosistem ini akan bersinergi membangun kemandirian digital yang lebih solid kedepannya memberikan layanan digital finansial services yang terintegrasi untuk seluruh pengguna," ucapnya.

Sementara itu Pendiri ESQ Group, Ary Ginanjar Agustian mengungkapkan alasannya memilih MNC Group untuk menjalin kerjasama. Menurutnya MNC Group sudah sangat lengkap dan sangat siap khusunya dalam pengembangan keuangan digital.

"Jadi semuanya all in one, jadi seluruhnya ada di sana (MNC Group) dari motion bank payment dan seterusnya, sehingga kita tidak perlu sulit lagi cari ke sana cari ke sini tetapi sudah satu kesatuan yang menyatu sehingga teknologi digabung dengan ESQ sehingga lahirnya konsep high tech dan high touch menuju Indonesia emas 2045," terangnya.