JAKARTA - Artis kenamaan Indonesia, Raffi Ahmad lagi-lagi membuat kehebohan di media sosial (medsos).

Kali ini perkara dirinya memasarkan jet pribadi di akun resmi Instagramnya @raffinagita1717, Kamis, 25 Mei 2023 kemarin.

Awalnya unggahan ini hanya cara Raffi Ahmad untuk menjual jet pribadinya.

"Dijual Private Jet "HAWKER 400". Kondisi mulus, aman dan bisa langsung terbang semua ALL GOOD!!! Silahkan slide dan kalau berminat langsung Hubungi," tulisnya.

Dia juga menjamin bahwa kondisi jet pribadinya ini masih mulus dan tak akan mengecewakan pembeli.

"Dibeli dibeli yuk masih mulus dan top mantap is the best," tambahnya.

Namun, unggahanya itu malah menuai reaksi tak terduga netizen.

Banyak netizen hingga para akun centang biru yang memberi komentar nyeleneh diunggahan tersebut.

"Tuker tambah sama tornado minus lampu batok geter dan pajak stnk mati 10 tahun. Nambah berapa broku?," kata Juragan 99 yang ikut berkomentar.

"Cicilan sampe 2x renkarnasi bisa gak ya," ucap @evanmarvino. "Tuker tambah dengan beat FI 2013 kondisi mulus, pajak panjang," kata @nurdiansyah.rivaldi. "Bisa COD? Ketemuan di lampu merah pancoran," sambung pelawak Denny Cagur dengan akun @dennycagur. "STNK Nya Idup Gak? BPKB Lengkap Kan Coba Tolong Fotoin KilometerNya Udah Brp?," tulis @abdulgiaz99. "Pengen beli tapi Ngeri ditilang ga ada spionnya," tulis @rifkybalweel. "Kredit 15 tahun bri tembus gak ya kira-kira?" ujar @kaptenliong. "Cicil Rp2.000 per tahun bisa gak?" kata @arsfii. "Tuker RXKING cobra gapapa lah aku juga kepaksa kalo bukan sama bang raffi gamau," sahut @ricardoprambudi. "Tuker tambah sama motor Supra bapa mau gak?," kata @jidanrmdn_. Sebagai informasi, jet pribadi yang dijual Raffi ini bermerek Hawker 400XP/2005. untuk jumlah kursi penumpangnya ada tujuh dengan jumlah jam terbang 4.350 hours. Adapun Raffi mencantumkan harga permintaan USD2.650.000 atau setara Rp39,6 miliar. (Kurs: Rp14.959/USD).

