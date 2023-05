JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan jangan hanya melihat kebijakan subsidi mobil listrik hanya setengah-setengah.

Menurut Luhut, dengan adanya pengembangan kendaraan listrik akan menghasilkan suatu ekosistem yang dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap Indonesia.

"Jangan hanya melihat sepotong-sepotong, look at it as an ecosystem. Sekarang yang ingin kita bangun adalah ekosistem bekerja, sehingga nanti siapapun penerusnya bisa memperbaiki kalau ini masih kurang bagus, tapi arahnya itu satu dan sudah jelas," ujarnya, Sabtu (27/5/2023).

Luhut menegaskan, program pengembangan kendaraan listrik sangat penting dilakukan. Hal itu lantaran selama ini impor Indonesia terhadap energi terlalu besar yang mencapai USD35 miliar per tahun.

"Electric vehicle itu penting karena sebesar USD 35 miliar, impor energi kita per tahun. Itu bisa kita kurangi (impor) lewat electric vehicle ini," kata Luhut.

BACA JUGA: Bahlil Lahadalia Bertemu Menteri Inggris Bahas Investasi Baterai Mobil Listrik

Dalam hal ini memberikan peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi emisi gas rumah kaca selain mengurangi impor energi.

Adapun terkait dengan pembakaran batu bara yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Hal tersebut kerap kali jadi sasaran pengkritik yang beranggapan kendaraan listrik tetap memiliki emisi lantaran energi yang digunakan berasal dari batu bara.

Follow Berita Okezone di Google News

Akan tetapi dia mengatakan perihal pembangkit listrik, pemerintah sudah mendapatkan komitmen dari negara maju untuk ikut mendanai program pensiun pembangkit listrik batu bara dan membangun pembangkit listrik dengan energi ramah lingkungan. "Jadilah dia bilang sekarang karena batu bara, batu bara itu sudah ada JETP. Untuk upaya retirement coal fire, sambil kita bangun renewable energy, hydropower, geothermal, itu satu ekosistem," ujar Luhut.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.