JAKARTA – MotionTrade memberikan tips bagi investor dalam trading saham harian. MotionTrade merupakan aplikasi MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).

MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Trading saham harian (intraday trading) bisa menjadi salah satu cara memperoleh keuntungan dari pasar modal dengan cepat. Intraday trader dapat bertransaksi saham dengan jangka waktu yang singkat bahkan dalam hitungan menit. Oleh sebab itu, intraday trader perlu mengidentifikasi saham mana yang volatilitasnya cukup tinggi, sehingga dapat memanfaatkan fluktuasi harga pasar setiap harinya.

Ada beberapa pertimbangan dalam menerapkan intraday trading. Berikut ini merupakan 3 (tiga) strategi dari MotionTrade untuk melakukan trading harian, antara lain:

1. Manajemen Keuangan

Anda perlu mengelola keuangan agar dapat menjalankan trading intraday, misalnya memisahkan dana yang dipakai untuk trading dengan dana yang dipakai untuk kebutuhan hidup, menentukan jumlah saham yang ingin dibeli, serta disiplin dalam melakukan take profit dan cut loss sesuai trading plan Anda.

2. Membuat Trading Plan

Trading plan merupakan rencana yang dapat dijadikan pedoman oleh trader dalam melakukan jual beli saham di Bursa Efek. Anda dapat membuat trading plan secara rinci, mencakup daftar saham yang dinilai potensial untuk trading, titik entry (buy), titik exit (sell), dan titik cut loss.

3. Likuiditas

Saham yang likuid cenderung memiliki volume transaksi yang tinggi. Adanya volume yang besar memungkinkan Anda untuk bertransaksi saham dengan lot yang lebih besar tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Strategi day trading bergantung pada kecepatan waktu, maka dari itu Anda membutuhkan saham dengan volume yang tinggi sehingga bisa keluar masuk market dengan lebih mudah.

Untuk memudahkan Anda dalam melakukan trading saham harian, MotionTrade menyediakan menu “Intraday Chart’’. Menu ini menampilkan grafik fluktuasi harga saham harian sejak jam pembukaan bursa hingga penutupan bursa, sehingga dapat membantu Anda menganalisis saham unggulan dengan mudah berdasarkan data teraktual. Informasi selengkapnya mengenai Menu Charting di aplikasi MotionTrade tersedia di YouTube MNC Sekuritas: https://youtu.be/I7DjmGd0Rcs

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!