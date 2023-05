JAKARTA - Papua tidak hanya punya tambang emas. Tapi memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan industri hijau atau green industry.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudo Dwinanda Priadi mengatakan, Papua mempunyai prospek yang cukup bagus untuk pengembangan industri hijau.

Hal ini karena Papua memiliki potensi EBT hingga 381 Giga Watt (GW) yang dihasilkan dari pembangkitan listrik dari tenaga air atau hidro dan pembangkit listrik tenaga surya.

"Papua punya potensi yang sangat besar bagi pengembangan green industry ke depan. Hal ini mengingat Papua punya potensi EBT 381 GW, terutama surya dan hidro yang dapat menjadi modal pengembangan green industry," ungkap Yudo saat menjadi pembicara di acara Jakarta Energy Forum 2023 yang diselenggarakan oleh HIPMI, Rabu (31/5/2023).

Di sisi lain, Yudo menilai seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan energi juga terus meningkat. Pada tahun 2060, jumlah penduduk Indonesia akan lebih dari 331 juta jiwa dan kebutuhan energi mencapai 519 metric ton oil equivalent.

Kemudian, konsumsi listrik per kapita akan meningkat menjadi 5862 kwh per kapita dari tahun lalu 2022, 1173 Kwh per kapita. Dengan kata lain, pada 2060 konsumsi listrik di Tanah Air akan meningkat sekitar 5 kali lipat jumlah KWh per kapita.

"Jadi jumlah penduduk meningkat, jumlah KWh per kapita juga meningkat, jadi bisa kebayang itu tantangan kelistrikan untuk mendorong pertumbuhan pembangkitan," tambahnya.

Sebagai informasi, hari ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI), menyelenggerakan Jakarta Energy Forum (JEF) 2023. Forum ini digelar untuk memberikan kontribusi dalam sektor energi Indonesia.

Adapun acara puncak forum tadi memuat energy talks & summit, future energy & sustainability expo, serta Hipmi Jaya Electric Vehicle Experience.