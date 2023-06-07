Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Daftar 10 Negara Terkaya di Asia, Indonesia Termasuk?

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |04:44 WIB
Daftar 10 Negara Terkaya di Asia, Indonesia Termasuk?
Daftar negara terkaya di Asia (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Inilah deretan 10 negara terkaya di Asia, apakah Indonesia termasuk? Asia merupakan salah satu benua terbesar di dunia dengan potensi kekayaan yang berlimpah.

Benua Asia menjadi benua bagi beberapa negara terkaya di dunia, yang memiliki bisnis di berbagai bidang mulai dari fesyen, kelas atas hingga restoran berbintang Michelin dan kapal pesiar pribadi yang berjejer di pelabuhan.

Adapun negara-negara yang luar biasa makmur ini memiliki beragam kekuatan ekonomi dan cara berpolitik. Diketahui populasinya mulai dari negara-kota kecil hingga ekonomi besar melebihi 100 juta.

Berikut ini deretan negara-negara terkaya di Asia yang diberi peringkat berdasarkan urutan PDB per kapitanya:

1. Singapura - USD140.280

2. Qatar - USD123.039

Halaman:
1 2
