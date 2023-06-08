Advertisement
HOME FINANCE

Konsisten Praktekkan Keselarasan Program CSR, Pegadaian Raih Penghargaan TOP CSR Awards 2023

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:02 WIB
Konsisten Praktekkan Keselarasan Program CSR, Pegadaian Raih Penghargaan TOP CSR Awards 2023
PT Pegadaian berhasil meraih penghargaan TOP CSR Awards 2023 yang digelar oleh majalah Top Business di Jakarta. (Foto: dok. Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian berhasil meraih penghargaan TOP CSR Awards 2023 yang digelar oleh majalah Top Business di Jakarta, Rabu (07/06/2023). Perseroan dinilai berhasil menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selaras dengan strategi bisnis.

Pegadaian memborong dua penghargaan sekaligus, di antaranya kategori dengan peringkat bintang 4 atau berada di level “Sangat Baik” dan dianggap sudah mendukung strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Sementara penghargaan lainnya adalah Top Leader on CSR Commitment 2023 yang ditujukan untuk Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian.

Dalam sambutannya, Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian, Eka Pebriansyah mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada Pegadaian.

Eka berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Pegadaian untuk menjadi perusahaan yang terus mengedepankan tata kelola Environmental, Social and Governance (ESG) secara berkelanjutan dalam strategi bisnisnya.

Telusuri berita finance lainnya
