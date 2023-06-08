Ternyata Ini Sosok Pemilik Taman Safari Indonesia Bogor

JAKARTA - Pemilik Taman Safari Indonesia Bogor tengah menjadi sorotan lantaran kebun binatang tersebut mengalami peningkatan jumlah wisatawan selama libur lebaran 2023.

Taman Safari Indonesia Bogor (TSI Bogor) merupakan kebun binatang terbesar Indonesia yang berlokasi di Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebun binatang ini menjadi salah satu tempat wisata populer di Indonesia yang menawarkan berbagai pengalaman menarik.

Adapun pemilik Taman Safari Indonesia Bogor ternyata bernama Jansen Manansang. Pria lahir di Jakarta pada 1942 ini mewarisi TSI Bogor dari sang ayah, yakni Hadi Manansang.

Awalnya Hadi Manansang merupakan pemain akrobat keliling bersama rombongan sirkus yang bernama Binatang Akrobat. Jansen dan saudara-saudaranya selalu mengikuti ayahnya bekerja dan belajar melatih binatang sirkus.

Lalu, salah satu saudara Jansen, yakni Tony digigit harimau sirkus dan harus segera mendapat pertolongan. Hadi Manansang pun membawa Tony ke Australia untuk berobat. Disanalah ia mendapat ide untuk membuka kebun binatang setelah melihat Taman Safari Australia.