HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Pemilik Inter Miami, Klub Baru Lionel Messi

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:01 WIB
Deretan Pemilik Inter Miami, Klub Baru Lionel Messi
Pengusaha. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pemain terbaik sepanjang massa, Lionel Messi menetapkan klub terbaru untuk kariernya di Inter Miami.

Dirinya pun akan mentas di Major League Soccer (MLS), Amerika Serikat. Klub ini menarik karena banyak pemain hebat dan dimiliki Mega bintang sepakbola David David Beckham.

David Beckham merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah dimiliki Inggris.

Kariernya begitu gemilang bersama beberapa klub sepakbola top di dunia.

Kini, Beckham sudah tak lagi menjalani karier sebagai pesepakbola. Ia tetapi masih melakukan pekerjaan di bidang olahraga tersebut dengan menjadi pemilik klub sepakbola MLS Inter Miami. Kekayaan bersih Beckham kini diketahui mencapai USD450 juta atau sekira Rp6,6 triliun.

Seperti diketahui, Owner Inter Miami ini sudah melakukan penjajakan untuk merayu Messi bermain di klub sejak 2021.

Bahkan Beckham menyaksikan langsung pertandingan Messi dalam helatan Piala Dunia 2022.

Telusuri berita finance lainnya
