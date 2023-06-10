Wuss! Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba dengan Kecepatan 385 Km/Jam

JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pastikan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) terus berlanjut.

GM Property & Non-Farebox Business Development KCIC menyebut hal ini dilakukan untuk menargetkan peningkatan kecepatan hingga 385 km/jam.

Delvin mengatakan, sebelumnya KCIC sudah melakukan uji coba KCJB pada kecepatan 180 km/jam dan berjalan dengan baik.

Bahkan, KCIC sempat melakukan uji coba stabilitas kereta dengan menaruh koin di dalam kereta.

“Kami berdirikan koin di dalam kereta dan tidak jatuh. Ini kemarin sempat kami videokan dan viral. Jadi terbukti kereta ini berjalan dengan smooth,” ujarnya dalam program Market Review IDX Channel.