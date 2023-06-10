Perusahaan Telekomunikasi yang Ternyata Milik Konglomerat Low Tuck Kwong

Perusahaan telekomunikasi yang ternyata milik Low Tuck Kwong (Foto: Forbes)

JAKARTA - Perusahaan telekomunikasi yang ternyata milik konglomerat Low Tuck Kwong. Dikutip Forbes, Low Tuck Kwong memiliki harta kekayaan sebesar USD25,5 miliar atau setara Rp388,2 triliun (Rp15.226/USD).

Tak hanya mengelola perusahaan tambang batu bara, ternyata ada beragam bisnis lain yang ditekuni Low Tuck Kwong yakni perusahaan telekomunikasi.

Berikut perusahaan telekomunikasi yang ternyata milik konglomerat Low Tuck Kwong adalah Voksel Electric

Voksel Electric adalah perusahaan yang berfokus dalam pembuatan produksi kabel dan kawat listrik berbagai tegangan di Indonesia.

Sebagai informasi, Low Tuck Kwong juga mendukung SEAX Global, yang membangun sistem kabel bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia.

Berikut ini profil dari Voksel Electric

Didirikan pada tanggal 19 April 1971, PT Voksel Electric Tbk bergerak di bidang industri kabel. Pada tahun 1989, Perseroan berubah status menjadi Penanaman Modal Asing melalui perjanjian joint venture dengan Showa Electric Wire & Cable Co. Ltd. (“Showa”), sebuah perusahaan kabel terkemuka di Jepang yang telah berganti nama menjadi SWCC Showa Cable Systems Co. Ltd. sejak tahun 2006.