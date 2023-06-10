8 Proses Step by Step Mendapatkan QRIS

JAKARTA - Inilah proses step by step mendapatkan QRIS. Saat ini, sudah banyak bisnis-bisnis yang menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai/cashless.

QRIS sendiri merupakan metode pembayaran untuk semua jenis e-wallet ataupun bank digital agar pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu, bagaimana cara untuk mendapatkan QRIS tersebut?

BACA JUGA: Perajin Keripik Tempe Sudah Layani Pembayaran dengan QRIS

Berikut ini Okezone merangkum proses step by step mendapatkan QRIS.

1. Buka laman www.qris.id/register untuk melakukan pendaftaran.

2. Isilah form yang tersedia dan pilih jenis bisnis anda.

3. Setelah mengisi form pendaftaran, anda akan diarahkan untuk melakukan pembayaran.