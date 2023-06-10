Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

8 Proses Step by Step Mendapatkan QRIS

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |22:01 WIB
8 Proses Step by Step Mendapatkan QRIS
Proses mendapatkan QRIS (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inilah proses step by step mendapatkan QRIS. Saat ini, sudah banyak bisnis-bisnis yang menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai/cashless.

QRIS sendiri merupakan metode pembayaran untuk semua jenis e-wallet ataupun bank digital agar pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu, bagaimana cara untuk mendapatkan QRIS tersebut?

Berikut ini Okezone merangkum proses step by step mendapatkan QRIS.

1. Buka laman www.qris.id/register untuk melakukan pendaftaran.

2. Isilah form yang tersedia dan pilih jenis bisnis anda.

3. Setelah mengisi form pendaftaran, anda akan diarahkan untuk melakukan pembayaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191389/satelit-ihTs_large.jpg
Konektivitas Digital di RI Diperkuat Lewat Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188318/ekonomi_digital-Oneh_large.jpg
RI Perkuat Investasi Ekonomi Digital demi USD360 Miliar Lewat Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185827/digital-ZYda_large.jpg
Dukung Industri, RI-Australia Kerja Sama Kembangkan Satelit IoT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185785/digital-qHx4_large.jpg
Infrastruktur Digital Dibangun, RI Buka Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180276/airlangga-NXqA_large.jpg
Singgung QRIS, Menko Airlangga Sebut Ekonomi Digital Indonesia Bisa Tembus Rp6.656 Triliun pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179928/digitalisasi-rGWf_large.jpg
Cara RI Percepat Transformasi Digital Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement