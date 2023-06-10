JAKARTA - Inilah proses step by step mendapatkan QRIS. Saat ini, sudah banyak bisnis-bisnis yang menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai/cashless.
QRIS sendiri merupakan metode pembayaran untuk semua jenis e-wallet ataupun bank digital agar pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu, bagaimana cara untuk mendapatkan QRIS tersebut?
Berikut ini Okezone merangkum proses step by step mendapatkan QRIS.
1. Buka laman www.qris.id/register untuk melakukan pendaftaran.
2. Isilah form yang tersedia dan pilih jenis bisnis anda.
3. Setelah mengisi form pendaftaran, anda akan diarahkan untuk melakukan pembayaran.