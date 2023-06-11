4 Fakta Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ditargetkan Agustus 2023

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) terus berlanjut setiap bulannya.

GM Property & Non-Farebox Business Development KCIC menyebut hal ini dilakukan untuk menargetkan peningkatan kecepatan hingga 385 km/jam.

Delvin mengatakan, sebelumnya KCIC sudah melakukan uji coba KCJB pada kecepatan 180 km/jam dan berjalan dengan baik.

Bahkan, KCIC sempat melakukan uji coba stabilitas kereta dengan menaruh koin di dalam kereta.

“Kami berdirikan koin di dalam kereta dan tidak jatuh. Ini kemarin sempat kami videokan dan viral. Jadi terbukti kereta ini berjalan dengan smooth,” ujarnya dalam program Market Review IDX Channel, Jumat (9/6/2023).

Berikut okezone merangkum fakta pengoperasian kereta cepat Jakarta - Bandung, Minggu (11/6/2023):

1. Kereta Cepat Jakarta Targetkan Pengoperasian di Bulan Agustus 2023

Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ditargetkan beropertasi Agustus. Dengan adanya kereta cepat ini, perjalanan dari Jakarta ke Bandung hanya memakan waktu 30 menit.

“Biasanya perjalanan Jakarta Bandung dengan mobil sekitar 2,5 jam kalau lancar, namun bisa mencapai hingga 5 jam di akhir pekan. Dengan KCJB, penumpang bisa mengakses Jakarta-Bandung hanya dengan 30 menit. Selain itu, Stasiun Halim juga dekat dengan tengah kota, hanya dibutuhkan waktu 20 menit untuk pergi ke Sudirman,” ujar GM Property & Non-Farebox Business Development KCIC, Devin Pranata dalam program Market Review IDX Channel, Jumat (9/6/2023).