HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Orang Terkaya Indonesia Ternyata Punya Bisnis Rokok, Harta Ratusan Triliun

Hana Wahyuti , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |04:28 WIB
Orang Terkaya Indonesia Ternyata Punya Bisnis Rokok, Harta Ratusan Triliun
Orang kaya Indonesia (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Orang terkaya di Indonesia ternyata memiliki bisnis rokok terbesar di Indonesia, konon dia memiliki harta hingga ratusan triliun.

Peringkat pertama diduduki oleh Budi Hartono dalam daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes.

Budi Hartono kembali menjadi orang paling kaya di Indonesia melewati kekayaan Low Tuck Kwong. Hal ini terjadi setelah harta Budi Hartono meroket 1,15% atau USD302 juta atau Rp4,7 triliun.

Sementara harta Low Tuck Kwong turun 4,47% atau sebesar USD1,2 miliar atau Rp17 triliun menjadi USD25,7 miliar atau setara Rp384,8 triliun (kurs Rp14.975 per USD).

