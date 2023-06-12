Intip Harta Kekayaan Sheikh Mansour, Pemilik Manchester City yang Juara Liga Champions

JAKARTA - Manchester City berhasil menjadi juara Liga Champions usai mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 di Ataturk Olympic Stadium, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Keberhasilan tersebut membuat The Citizens untuk pertama kalinya mengangkat trofi Liga Champions dalam sejarah mereka sebagai sebuah klub.

Lantas siapa pemilik dari Manchester City dan kekayaannya?

Dirangkum Okezone, pemilik Manchester City yakni Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan. Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan merupakan anggota dinasti Nahyan di Abu Dhabi, bagian dari Uni Emirat Arab.

Ia merupakan putra Sheikh Zayed ibn Sultan Al Nahyan, penguasa emirat Abu Dhabi di periode 1966 hingga 2004, dan presiden Uni Emirat Arab pada 1971-2004.