JAKARTA - Kaum muda di Indonesia tidak sedikit yang menginginkan profesi sebagai YouTuber atau konten kreator.
Hal itu karena tak hanya memberikan kebebasan berkreasi tapi memiliki penghasilan yang mumpuni.
Tak tanggung-tanggung, penghasilan yang didapat oleh para YouTuber ini bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya.
Tentu besaran pendapatannya ini sangat bergantung pada nilai AdSense yang diterima oleh masing-masing YouTuber.
Lantas, Siapa YouTuber di Indonesia dengan penghasilan terbanyak di tahun 2023 ini? Berikut daftarnya:
1. Ria Ricis
Ria Ricis adalah YouTuber terkaya perempuan asal Indonesia.
Pendapatannya mencapai kira-kira USD13.400 - USD214.300 atau kurang lebih Rp201 juta - Rp3,21 miliar.
Akun Ricis Official juga mempunyai subscribers sejumlah 32,5 juta.
2. Atta Halilintar
Atta Halilintar menjadi YouTuber kedua terkaya di Indonesia 2023.