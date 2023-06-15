5 YouTuber Terkaya di Indonesia, Ada yang Raup Rp3,51 Miliar

, Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:05 WIB

JAKARTA - Kaum muda di Indonesia tidak sedikit yang menginginkan profesi sebagai YouTuber atau konten kreator.

Hal itu karena tak hanya memberikan kebebasan berkreasi tapi memiliki penghasilan yang mumpuni.

BACA JUGA: Orang Kaya Bakal Dapat Insentif Kendaraan Listrik

Tak tanggung-tanggung, penghasilan yang didapat oleh para YouTuber ini bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya.

Tentu besaran pendapatannya ini sangat bergantung pada nilai AdSense yang diterima oleh masing-masing YouTuber.

Lantas, Siapa YouTuber di Indonesia dengan penghasilan terbanyak di tahun 2023 ini? Berikut daftarnya:

1. Ria Ricis

Ria Ricis adalah YouTuber terkaya perempuan asal Indonesia.

Pendapatannya mencapai kira-kira USD13.400 - USD214.300 atau kurang lebih Rp201 juta - Rp3,21 miliar.

Akun Ricis Official juga mempunyai subscribers sejumlah 32,5 juta.

2. Atta Halilintar

Atta Halilintar menjadi YouTuber kedua terkaya di Indonesia 2023.