Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Semua PNS Dapat Jatah Libur Idul Adha 2 Hari, Ini Alasannya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |05:13 WIB
Tak Semua PNS Dapat Jatah Libur Idul Adha 2 Hari, Ini Alasannya
PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini alasan tak semua PNS mendapat jatah libur Idul Adha selama 2 hari. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan Idul Adha akan jatuh pada tanggal 29 Juni 2023.

Namun, libur Idul Adha tersebut tidak disertai dengan cuti bersama, sehingga PNS dan karyawan hanya akan mendapat jatah libur selama 1 hari. Akan tetapi, ternyata ada beberapa PNS yang dapat merasakan libur selama 2 hari.

PNS tersebut ialah PNS yang mengikuti jadwal Idul Adha Muhammadiyah. Hal itu dikarenakan Muhammadiyah menetapkan lebaran Idul Adha jatuh pada 28 Juni 2023.

Adapun saat ini pihak Muhammadiyah sedang mengajukan usulan keringanan kepada Presiden Jokowi agar PNS yang mengikuti jadwalnya mendapat libur selama 2 hari dan bisa mengikuti ibadah.

Terkait usulan itu, saat ini masih dalam pertimbangan dan sedang menunggu arahan selanjutnya dari Presiden Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192430/menpan_rb-VOkm_large.jpeg
Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356/gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement