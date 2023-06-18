Siapa Pemilik Perusahaan Nikel Terbesar di Indonesia? Ini Dia Sosoknya

JAKARTA - Siapa pemilik perusahaan nikel terbesar di Indonesia? Inilah sosoknya. Ada banyak perusahaan nikel yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Indonesia diketahui merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang terletak di Morowali, Sulawesi Tengah diketahui sebagai produsen nikel terbesar di Asia Tenggara.

Menjadi produsen nikel terbesar, lantas siapa pemilik perusahaan nikel terbesar di Indonesia itu sebenarnya?

Dirangkum Okezone, Minggu (18/6/2023), berikut ini informasi mengenai siapa pemilik perusahaan nikel terbesar di Indonesia.

PT IMIP didirikan sejak 2013 di Blok Bahodopi, Sulawesi Tengah yang mengelola kawasan industri nikel tersebut. Adapun kawasan industri tersebut merupakan kerja sama antara Bintang Delapan Grup dari Indonesia dan Tsingshan Steel Group dari Tiongkok.