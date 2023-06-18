Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Bayar Tol Tanpa Berhenti Tetap Berlaku Desember 2023

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |04:25 WIB
4 Fakta Bayar Tol Tanpa Berhenti Tetap Berlaku Desember 2023
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa sistem transaksi tol nirsentuh tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tetap akan diberlakukan pada Desember 2023.

Hal itu dia tegaskan usai saat ini ada kendala internal di perusahaan penyedia teknologi yang menjadi badan usaha pelaksana MLFF.

 BACA JUGA:

“Harus tetap jalan kan untuk semua nanti Desember, tetap, tetap, schedule-nya belum berubah,” kata Basuki dikutip Antara.

Basuki mengatakan dirinya belum dapat laporan persis mengenai kendala internal yang terjadi di PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), perusahaan asal Hungaria, yang menjadi perusahaan penyedia teknologi pembayaran tol tanpa sentuh.

Namun, kata dia, tidak ada rencana perubahan jadwal penerapan MLFF secara nasional di Indonesia, yaitu tetap pada Desember 2023.

 BACA JUGA:

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Minggu (18/6/2023) tentang bayar tol tanpa henti tetap berlaku Desember 2023.

1. Kendala yang Terjadi

Selain itu, kata Basuki, kendala internal di Roatex lebih bersifat aspek manajemen, bukan aspek teknis dalam penyelenggaraan MLFF.

“Saya belum dapat laporan persis, tapi tetap jalan terus. Kalau mungkin delay (penundaan uji coba) mungkin karena internal mereka kan,” ujar Basuki.

2. Soal Uji Coba

Karena target penerapan MLFF secara nasional tetap pada Desember 2023, Basuki mendorong agar uji coba penerapan MLFF dapat segera berlangsung.

“Tahun ini sudah harus jalan,” kata Basuki.

Basuki menyampaikan bahwa uji coba MLFF akan tetap diselenggarakan di Tol Bali - Mandara sesuai rencana.

Halaman:
1 2
