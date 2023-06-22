Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Ikut Uji Coba Kereta Cepat dengan Kecepatan 350 Km/Jam Hari Ini

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:27 WIB
Luhut Ikut Uji Coba Kereta Cepat dengan Kecepatan 350 Km/Jam Hari Ini
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan siap menjajal PT Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) dengan kecepatan 350 km/jam. Rencananya uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan hari ini.

"Iya rencananya (Luhut) akan mencoba mengikuti kegiatan Testing & Commissioning Kereta Cepat Jakarta-Bandung esok hari," kata Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti kepada MNC Portal.

Emir mengatakan bahwa uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan dengan kecepatan 350 km per jam. Rencananya uji coba tersebut akan dilakukan dari Stasiun Halim hingga ke Stasiun Padalarang.

Selain itu, Emir mengatakan Luhut juga akan melakukan pengecekan ke sejumlah titik. Namun ia belum dapat memastikannya titik mana saja yang akan dikunjungi.

"Rencananya pengecekan ke beberapa titik, hari ini disurvey," katanya.

Halaman:
1 2
