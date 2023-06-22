Daftar Perusahaan Robert Budi Hartono, Orang Terkaya Indonesia Berharta Rp745,7 Triliun

JAKARTA- Siapa yang tidak mengenal sosok Robert Budi Hartono. Dilansir dari Forbes, Akumulasi kekayaan Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono tercatat tembus USD47,7 miliar atau setara dengan Rp745,7 triliun.

Pria dengan nama asli Oei Hwie Tjhong yang lahir di Semarang pada 28 April 1941 ini merupakan pengusaha sukses dengan perusahaan terbesarnya adalah Djarum.

Selain Djarum Hartono bersaudara juga merupakan pemilik 51% saham dari salah satu bank ternama di Indonesia yaitu Bank Central Asia (BCA).

Sebagai orang terkaya di Indonesia, wajar bila Robert Budi Hartono dan saudaranya memiliki banyak perusahaan.