Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Perusahaan Robert Budi Hartono, Orang Terkaya Indonesia Berharta Rp745,7 Triliun

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |06:28 WIB
Daftar Perusahaan Robert Budi Hartono, Orang Terkaya Indonesia Berharta Rp745,7 Triliun
Perusahaan Budi Hartono. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA- Siapa yang tidak mengenal sosok Robert Budi Hartono. Dilansir dari Forbes, Akumulasi kekayaan Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono tercatat tembus USD47,7 miliar atau setara dengan Rp745,7 triliun.

Pria dengan nama asli Oei Hwie Tjhong yang lahir di Semarang pada 28 April 1941 ini merupakan pengusaha sukses dengan perusahaan terbesarnya adalah Djarum.

Selain Djarum Hartono bersaudara juga merupakan pemilik 51% saham dari salah satu bank ternama di Indonesia yaitu Bank Central Asia (BCA).

Sebagai orang terkaya di Indonesia, wajar bila Robert Budi Hartono dan saudaranya memiliki banyak perusahaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/455/3193727/presiden_venezuela-hUsN_large.jpg
Harta Kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement