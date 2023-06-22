Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Daftar 5 Gedung Bersejarah di Jakarta

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |08:30 WIB
Daftar 5 Gedung Bersejarah di Jakarta
Monas. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bangunan bersejarah di Jakarta yang harus kalian kunjungi. Beberapa bangunan di Jakarta memiliki sejarah panjang.

Dalam menyambut HUT DKI Jakarta ke-496, ada berbagai bangunan bersejarah yang masih kokoh berdiri menghiasi berbagai wilayah di Tanah Air.

 BACA JUGA:

Dirangkum dari catatan Okezone, Kamis (22/6/2023), berikut ini lima bangunan bersejarah di Jakarta:

1. Gedung Joang 45

Pada museum ini Anda dapat melihat perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan.Tempat ini menyimpan berbagai koleksi benda-benda peninggalan para pejuang Indonesia. Mobil Dinas resmi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia yang terkenal dengan REP 1 dan REP 2 serta mobil peristiwa pemboman di Cikini juga tersimpan di tempat ini.

Anda juga dapat menikmati berbagai foto di masa silam serta buku-buku dan barang besejarah lainnya di tempat ini. Ada juga foto studio yang menyediakan kostum para pejuang untuk dikenakan oleh para pengunjung.

 BACA JUGA:

2. Masjid Istiqlal

Sebagai orang Jakarta pasti tempat ini sudah tidak asing lagi di telinga Anda.

Bisa dibilang ini menjadi masjid terbesar di kawasan Asia Tenggara baik dari aspek struktur dan kapasitas. Mesjid ini bisa menampung sekira 120 ribu orang.

Istiqlal terletak di tempat yang strategis yakni di Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat dan berada di bagian timur Lapangan Merdeka. Mesjid ini tampak gagah dengan kubah berdiameter 45 meter dan dilengkapi dengan Menara yang tinggi.

Istiqlal ini terinspirasi oleh presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dimana pembangunannya membutuhkan waktu hingga 17 tahun. Tepat pada 22 Februari 1978 Presiden Indonesia kedua, Soeharto meresmikan mesjid ini sebagai mesjid nasional Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
