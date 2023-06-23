Buka Rekening BritAma Bisnis, Nasabah Dapat Tambahan Saldo Cuma-Cuma

JAKARTA – Kesempatan bisnis sudah bisa didapatkan oleh semua orang di seluruh pelosok negeri. Dalam menunjang aktivitas bisnis yang semakin luas, terkadang dibutuhkan rekening atau tabungan tersendiri untuk menghimpun semua pendanaan. Bagi nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk atau BRI dapat memanfaatkan salah satu jenis tabungan BRI BritAma Bisnis.

Kabar baik bagi masyarakat yang ingin memulai bisnis dan belum memiliki tabungan khusus. Sebab, saat ini, BRI menyediakan hadiah menarik untuk masyarakat yang ingin membuka rekening Tabungan BRI BritAma Bisnis dan mengaktifkan super apps BRImo, bisa mendapatkan tambahan saldo secara cuma-cuma sebesar Rp150.000,-.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI, Andrijanto mengatakan, pemberian hadiah yang masih dari program SIMANIS (Akuisisi BritAma Bisnis) ini meraupakan bentuk strategi memperluas jumlah nasabah BRI di Indonesia. Dari sini, BRI berkomitmen dalam menjaga loyalitas nasabah.

“Melalui pemberian reward tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa dan layanan perbankan BRI, sekaligus juga sebagai salah satu bentuk komitmen kami kepada para nasabah setia dan loyal BRI untuk terus berinovasi serta berimprovisasi terhadap produk-produk BRI demi kepuasan nasabah,” ujar Andrijanto.

Adapun terdapat beberapa ketentuan untuk mendapatkan reward tersebut, di antaranya nasabah baru yang membuka rekening dalam periode program dan sudah pernah melakukan transaksi minimal 1 (satu) kali sejak pertama kali pembukaan, baik melalui transaksi BRImo ataupun IBBIZ. Kemudian nasabah harus menjaga ratas saldo awal minimal Rp1.000.000,-. (selama periode program).

Mekanisme dari reward ini berupa pemberian langsung ke rekening dalam bentuk cashback oleh BRI setelah periode program berakhir. Adapun periode program sampai dengan 31 Agustus 2023.