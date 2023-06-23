Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Mantan Loper Koran yang Kini Berharta Rp47 Triliun dan Jadi Bos Minyak Goreng

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |06:31 WIB
Kisah Mantan Loper Koran yang Kini Berharta Rp47 Triliun dan Jadi Bos Minyak Goreng
Kekayaan dan Kisah Martua Sitorus. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Martua Sitorus menjadi sosok di balik gurita bisnis Wilmar. Di mana salah satu produknya sangat sering digunakan, yakni minyak goreng dengan berbagai merek.

Di Indonesia, merek minyak goreng dari Wilmar adalah Fortune dan Sania.

Martua Sitorus kini mempunyai kekayaan USD3,2 miliar atau setara Rp47,8 triliun (kurs Rp14/949 per USD). Hal ini menjadikannya salah satu 'Raja Sawit' di Indonesia. Demikian seperti dilansir Forbes real time billionaires di Jakarta.

Dengan total kekayaannya tersebut, salah satu konglomerat paling tajir di Indonesia ini, menjadi orang terkaya ke-14 di Indonesia dan orang terkaya di dunia ke-1.053 versi Forbes tahun 2022.

Martua Sitorus mendirikan Wilmar bersama pengusaha asal Singapura Kuok Khoon Hong alias William yang sempat menjadi partner bisnisnya pada 1991. Nama Wilmar pun didapatkan dari akronim nama keduanya.

Halaman: 1 2
1 2
