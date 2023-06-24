Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Rp300.000 Cair 8 Bulan untuk Pekerja, Simak 3 Faktanya

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:16 WIB
BLT cair. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Ribuan pekerja mendapatkan BLT sebesar Rp300.000. BLT ini cair dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023 dengan anggaran Rp3,7 miliar.

"Total penerima BLT DBHCHT tahun 2023 sebanyak 2.050 orang. Jumlah itu bertambah dari tahun kemarin yang hanya 98 orang. Tahun ini tambahan banyak dari karyawan pabrik rokok di Karangrejo serta penduduk yang miskin ekstrem," ujar Kepala Dinas Sosial Magetan Parminto Budi Utomo di Magetan, Jawa Timur.

Berikut dirangkum Okezone, Sabtu (24/6/2023), fakta BLT Rp300.000 cair ke pekerja.

1. Penerima BLT Buruh Pabrik Rokok

BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok jumlahnya 1.052 orang, buruh tani tembakau sebanyak 204 orang dan warga yang mengalami kemiskinan ekstrem mencapai 794 orang.

"Untuk buruh pabrik rokok akan menerima BLT selama delapan bulan. Untuk yang lain menerima empat bulan saja. Jumlahnya sama, per bulan masing-masing Rp300.000," kata dia.

2. Warga Juga Dapat

BLT ini akan diberikan kepada 2.050 buruh dan warga terdata dinas sosial terkait. Penerima BLT Rp300.000 ini untuk buruh bidang tembakau dan warga miskin ekstrem.

