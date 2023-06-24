Elon Musk Punya Harta Rp3.500 Triliun tapi Bisa Menang Lawan Mark Zuckerberg di Atas Ring?

JAKARTA - Intip harta kekayaan Elon Musk dan Mark Zuckerberg yang sepakat adu jotos dalam arena tarung.

Hal ini bermula dari Elon Musk yang mengunggah cuitan bahwa ia siap berkelahi dengan Mark Zuckerberg di dalam ring pada akun twitternya. Lalu hal tersebut ditanggapi oleh Mark yang bersedia dan menerima tantangan dari Elon Musk.

Adapun melansir Forbes, Elon Musk merupakan orang terkaya di dunia yang hartanya naik sebesar 1,41% sehingga total harta kekayaan menjadi sebesar USD239,5 miliar atau setara Rp3.568,55 triliun (kurs rupiah Rp 14.900).

Sumber kekayaan Elon Musk ini berasal dari perusahaannya, yakni Tesla, Twitter, SpaceX, hingga Boring Company.

Sementara bos Meta Mark Zuckerberg memiliki total kekayaan sebesar USD101,1 miliar atau setara Rp 1.506,39 triliun (kurs rupiah Rp 14.900) dan menempati posisi ke-9 dalam daftar orang terkaya di dunia.